Nuova frana a Sambuca diverse famiglie isolate Aperto un varco a piedi

(Di sabato 28 settembre 2024) Pistoia, 28 settembre 2024 – Isolata la frazione di Frassignoni, nel Comune diPistoiese, a seguito di unache ha ostruito la carreggiata per una decina di metri. Le persone rimaste a monte dello smottamento che ha prodotto circa una ventina di metri cubi di terra e massi, sono una trentina, in parte abitanti di seconde case ma, a quanto si apprende residenti abituali tutto l’anno o quasi, gli altri, tra cui tre ultranovantenni uno dei quali reduce da un intervento chirurgico del giorno precedente. Laè avvenuta al confine tra il Comune die quello di Pistoia, nel territorio di quest’ultimo. Il cedimento era stato segnalato già nella serata di giovedì da Jonathan Sabatini, un residente nella zona; sul luogo si erano già recati tecnici del Comune di Pistoia ma l’intervento era stato previsto per la mattina di venerdì.