Mondiali di ciclismo dal 2025 importante novità per la categoria Under-23

(Di sabato 28 settembre 2024) Roma, 28 settembre 2024 – Proprio venerdì, con l'inatteso successo di Niklas Behrens, è andata in archivio la parentesi dedicata agli-23 deidi Zurigo 2024: parentesi che, in vista dei cambiamenti in cantiere nell'Uci, rischia di diventare un vero e proprio spartiacque definitivo per laappena inferiore ai professionisti. A partire dal, infatti, sia a livello iridato sia continentale, i corridori che militano in formazioni di livello World Tour o Professional non potranno partecipare alle prove riservate agli-23. I dettagli La decisione è freschissima e presa proprio a Zurigo, sede del Mondiale ma anche del congresso dei membri dell'Uci.