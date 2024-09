Milan di nuovo in vetta dopo 344 giorni

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 28 settembre 2024)o, 28 settembre 2024 – L'ultima volta fu il 20 ottobre 2023, prima dell'inizio della nona giornata del campionato di Serie A 2023-24: allora, i rossoneri si trovavano al primo posto in solitaria con 21 punti, seguiti da Inter (19) e Juventus (17). Nonostante la pesante sconfitta nel derby per 5-1 (alla quarta giornata), la squadra di Pioli era riuscita a prendersi la testa della classifica grazie alla sconfitta casalinga dei nerazzurri contro il Sassuolo alla sesta giornata e al pareggio, sempre tra le mura amiche, dei ragazzi di Inzaghi contro il Bologna. Il, invece,il derby aveva trovato ben quattro vittorie di fila, contro Verona (1-0), Cagliari (3-1), Lazio (2-0) e Genoa (1-0). Tutto questo si verificò prima della nona giornata, nella quale gli uomini di Pioli caddero in casa contro la Juventus per 1-0 e l’Inter sconfisse il Torino in trasferta per 3-0.