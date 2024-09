Ascolti tv Tale e Quale Show vince prima serata De Martino batte ancora Amadeus

Leggi tutta la notizia su dailyshowmagazine

(Di sabato 28 settembre 2024) (Adnkronos) – ‘’, in diretta su Rai 1, ha vinto ladi ieri, 27 settembre, con 3.025.000 telespettatori con uno share del 19,6%. Su Canale 5 ‘Endless Love’ ha raggiunto 2.243.000 telespettatori con uno share del 14,09%. ‘Quarto Grado’, in onda su Rete 4, ha registrato 1.222.000 telespettatori con uno share dell’8,88%. A seguire, su Nove ‘Fratelli di Crozza’ ha intrattenuto 1.100.000 telespettatori con uno share del 6,1%. Stesso share di ‘Propaganda Live’, in onda su La7, che ha raggiunto 787.000 telespettatori. Su Italia 1 il film ‘Pirati dei Caraibi – Ai confini del mondo’ è stato visto da 842.000 telespettatori con uno share del 6,01%. Su Rai 2 ‘N.I.C.S. Unità Anticrimine’ ha registrato 852.000 telespettatori con uno share del 4,49%. Su Rai 3 il film ‘The Miracle Club’ ha intrattenuto 684.000 telespettatori con uno share del 3,78%.