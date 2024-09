Rivogliamo tram e bus puntuali e frequenti | in piazza Scala la protesta dei pendolari milanesi esasperati

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 27 settembre 2024) Milano, 27 settembre 2024 – In principio fu la 73. Quando l’estate scorsa venne aperta la prima tranche della M4 dall’aeroporto di Linate a San Babila (che doveva essere pronta per l’Expo, quindi nove anni fa), la prima a essere sacrificata fu la storica linea bus fra il Forlanini e il centro. Prima soppressa, poi parzialmente riattivata fra San Felicino di Segrate eOvidio. Per i comitati che ieri hanno occupato, nonostante la pioggia, la M4 – attesa da anni e ovviamente benvenuta – assieme al sacrificio della 73 sono stati “i due sassolini che hanno fatto partire la valanga”.