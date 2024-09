Juventus | approvato bilancio consolidato al 30 giugno 2024 perdite di quasi 200 milioni

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 27 settembre 2024) Con un comunicato stampa apparso sul proprio sito ufficiale, laha reso noto di aver, nel corso del CdA odierno, il progetto did’esercizio e ilal 30. Per quantro riguarda l’esercizio chiuso a metà anno, in particolare, si evidenzia una perdita pari a 199.2di euro (erano 123.7un anno prima), che secondo quanto spiega il club bianconero, risulta fortemente influenzata, al 60%, da fattori non ordinari quali la mancata partecipazione alle competizioni Uefa e alcuni non precisati oneri non ricorrenti. La, inoltre, ricorda che “nella stagione/2025 il club parteciperà a cinque competizioni (Serie A, Coppa Italia, Supercoppa Italiana, UEFA Champions League e FIFA Club World Cup), con un positivo impatto sui ricavi”.