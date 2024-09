Il Paradiso delle signore 9 anticipazioni 27 settembre | è guerra aperta con la Galleria Milano Moda

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di venerdì 27 settembre 2024) Le nuovede Il9 mostrano la contromossa di Marta per arginare Tancredi e annunciano nuove ostilità tra i due grandi magazzini: cosa succederà nella puntata di venerdì 27. Il9 torna oggi, venerdì 272024, come sempre su Rai 1 alle 16:00 con la sua ultima puntata settimanale. Mentre migliora il rapporto di Adelaide e sua figlia, e mente Enrico è ancora avvolto nel mistero, Marta deve cercare di non cedere al ricatto del cugino senza però scontentare Matilde.Il: Botteri si scontra con la Furlan Quando Marta ha assunto Giulia Furlan, la nuova stilista della, ha anche scoperto che, non soltanto la giovane conosce Gian Lorenzo Botteri, il nuovo stilista del, ma i loro rapporti