Case rifugio per donne A Rimini 4 posti in più

(Di venerdì 27 settembre 2024) La Regione ha approvato la graduatoria che assegna 1 milione di euro per aumentare iletto nelle, per accompagnare leverso l’autonomia. Sono 11 gli interventi finanziati, dislocati su 8 delle 9 province del territorio emiliano-romagnolo, che consentiranno 44letto in più, per soluzioni abitative temporanee pervittime di violenza di genere e loro figli e figlie minori per l’accompagnamento verso la semiautonomia. Nella provincia disono 4 iin più. La disponibilità a livello regionale passa quindi da 359 a 403letto. "Continuiamo a contrastare la violenza di genere attraverso dati concreti come questo stanziamento – commenta Emma Petitti (foto), presidente dell’assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna –.