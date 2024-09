Bonus Natale 100 euro approvato l’emendamento | chi sono i beneficiari

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di venerdì 27 settembre 2024) Il Senato ha dato il via libera aldel governo sul decreto Omnibus,dalle commissioni Bilancio e Finanze. La misura, soprannominata, mette in campo 100 milioni diper un milione di famiglie italiane, ma lascia fuori dalla porta le coppie conviventi. A fare da spartiacque è l’articolo 12 del Tuir, un testo che risale agli anni ’90 e che necessiterà di aggiornamenti per riflettere i cambiamenti nelle famiglie moderne. Il, pari a 100, verrà erogato nel 2024 insieme alle tredicesime. Destinato ai lavoratori dipendenti con reddito annuo non superiore a 28mila, potrà essere richiesto solo da chi ha un coniuge e almeno un figlio fiscalmente a carico o rientra nei nuclei monogenitoriali con figli. Inoltre, sarà necessario avere una capienza fiscale adeguata.