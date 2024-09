Amici 24 è già nato il primo amore all’interno della scuola? Ecco tra chi Foto

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di venerdì 27 settembre 2024) Nel corso degli anniha regalato ai suoi fedeli telespettatori non solo artisti musicali o bravi ballerini, ma anche intense, romantiche, bellissime storie d’. Tantissime sono state le coppie nate fra i banchipiù ambita d’Italia. Da Leon Cino a Samantha Fantauzzi, giusto per ricordare una coppia dei tempi ormai andati, a Giulia Stabile e Sangiovanni. Il talent show di Maria De Filippi è stato galeotto anche per Veronica Peparini e Andreas Muller, da poco genitori di due belle gemelline. Finora però non era mai successo, o meglio non è mai stato raccontato dai media, che due aspiranti allievi disi innamorassero addirittura durante i casting per entrare nel programma di Canale 5! Stando a quanto riportato da SuperguidaTv, due allievi che faranno dunque parte del cast avrebbero iniziato una frequentazione dopo essersi conosciuti ai casting.