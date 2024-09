Accadde oggi 27 settembre | Fabrizio Ravanelli Gigi Riva ed altre ricorrenze 

Leggi tutta la notizia su glieroidelcalcio

(Di venerdì 27 settembre 2024) 27edricorrenze Le gare di Europa League di ieri e due giorni fa: c’era una voltaIl 271994 andavano in scena le partite di ritorno del primo turno. La Juventus aveva già ipotecato la qualificazione in Bulgaria, ma al ritornosi presentò sul palcoscenico del Delle Alpi per recitare la parte del protagonista assoluto: 5-1 per i bianconeri e pokerissimo di ‘Penna Bianca’. Un record per un calciatore della Vecchia Signora nelle competizioni europee. Quel giorno coincise con l’ottantesimo anniversario dalla nascita di Gianemilio Piazza, vincitore nel 1941 della Coppa Italia con il Venezia. Compie ottant’anni Raul Plassmann, ex portiere, vincitore (anche) di tre campionati nazionali brasiliani, di due Libertadores (Cruzeiro e Flamengo), e di una Coppa Intercontinentale (con il club carioca).