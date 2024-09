Nie Wiem presenta cortometraggi realizzati dalla scuola di cinema

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 26 settembre 2024) AlAzzurro di Ancona oggi (ore 16.30 e 18.30) l’associazione culturale Niei tredai trenta giovani e giovanissimi allievi delladiper ragazzi e ragazze (SCR) e delladelle Arti per bambini e bambine (SAB), con il supporto di circa 20 professionisti, il patrocinio del Comune, il contributo di AIC Marche e Anconabox self storage. ‘Giulio’ è la storia di un bambino dellaprimaria che sogna a occhi aperti di toccare con mano quello che studia. ‘La partita di pallone’ racconta le discriminazioni nei confronti delle donne, attraverso una sfida calcistica tra ragazzi e ragazze ambientata nell’Ancona del secondo dopoguerra. ‘O boss cannaruto’ è una tragicommedia in napoletano, che ha per protagonista un boss celiaco.