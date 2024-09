Medicina l’accusa di Fratelli d’Italia | Troppe buche e crepe nelle strade

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 26 settembre 2024) Centrodestra all’attacco della giunta diper le condizioni di alcunedel territorio. Con tanto di atto di sindacato ispettivo pronto ad essere depositato. "I cittadini devono fare i conti ogni giorno con il totale disinteresse dell’amministrazione comunale per la cura del capoluogo e delle frazioni di Portonovo e Buda dove si raggiunge l’apice – scrivono in una nota congiunta Rosario Guzzo, Gianni Tosi e Caterina Cerri di-. Disastroso lo stato delle, in particolare di quella via del Signore che si congiunge alla bassa imolese. Un’arteria molto frequentata da residenti e lavoratori, un collegamento fondamentale per attività produttive e agricole. Così si mette a rischio l’incolumità e la sicurezza di tutti". E ancora: "Non accetteremo che l’usura sia addebitata al passaggio di mezzi pesanti – continua lo scritto -.