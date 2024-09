Lavezzi ricorda Napoli | post da brividi sui social – FOTO

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di giovedì 26 settembre 2024) Undaè stato pubblicato in queste ore da Ezequiel: dedicato ale tutti i tifosi azzurri, parole ed immagini pregne di passione ed amore. Il ricordo di un’esperienza fatta di amore, gioia e passione.ti travolge, soprattutto quando sei argentino e porti alla memoria della gente quello che è stato il passato tinto di albiceleste. E cosi anche Ezequielè stato per la città dipiù di un giocatore, rappresentando quasi il simbolo di una rinascita che ha visto la squadra partenopea tornare in Serie A e diventare in breve tempo nuovamente protagonista del campionato italiano.è riuscito ad incanalare l’amore dei tifosi grazie ad un carattere molto particolare, passionale al punto da avvicinare nuovamente quell’essere argentino e napoletano.