La Cisl contro la manovra del Governo | Si dimentica ancora dei pensionati per loro niente bonus di Natale

(Di giovedì 26 settembre 2024) “Notiamo con un certo disappunto che deiquestonon si ricorda nemmeno per l’occasione del: l’una tantum pari a 100 euro netti sulle buste paga dei lavoratori dipendenti, soldi che non saranno conteggiati ai fini fiscali dell’Irpef e che verranno dati in aggiunta alla 13esima mensilità non è diretta alla grande platea dei”: così Giacomo Meloni, segretario generale di FnpBergamo, commenta le condizioni dettate dall’esecutivo Meloni per poter accedere agli aiuti previsti dalla prossima. La misura, infatti, è rivolta a lavoratori dipendenti con un reddito lordo annuo non superiore ai 28mila euro, che hanno il coniuge e il figlio fiscalmente a carico, e anche alle famiglie monogenitoriali.