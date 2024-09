Giornate europee del patrimonio le aperture straordinarie nei musei toscani

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 26 settembre 2024) Firenze, 26 settembre 2024 - Tornano sabato 28 e domenica 29 settembre le GEP –del(European Heritage Days), la più estesa e partecipata manifestazione culturale d’Europa. Nelle duesaranno organizzate visite guidate,e iniziative neie nei luoghi della cultura statali e non, sviluppando il tema scelto dal Consiglio d’Europa “in cammino”, e condiviso dai Paesi aderenti alla manifestazione. Come ogni anno sabato 28 settembre neia pagamento l’ingresso per leserali avrà il costo simbolico di 1 euro.