Conte | Avere i giocatori a disposizione ti cambia la sostanza anche tatticamente

(Di giovedì 26 settembre 2024) Il tecnico del Napoli, Antonio, ha risposto alle domande dei giornalisti dopo la vittoria contro il Palermo in Coppa Italia La conferenza diCos’èto rispetto a Verona oltre ad alcuni rinforzi? Il Napoli è un’altra squadra. «Sono passati due mesi e mezzo dal ritiro. Il lavoro deve pagare, stiamo lavorando tanto sotto ogni punto di vista. Ho aragazzi perbene, come vi ho sempre detto, che hanno voglia di ricostruire qualcosa di importante a Napoli. Questo facilita il mio compito. Non dobbiamo dimenticare che la prima parte l’abbiamo fatta con una rosa ridotta ai minimi termini, con due soli centrocampisti, i nuovi da pochissimi giorni. E’ stato un handicap e non dovrà ricapitare,tilapuoi fare valutazioni che ora io posso fare in corso d’opera, in gare ufficiali.