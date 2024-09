Vini d’Italia 2025 Gambero Rosso la Lombardia raccoglie 34 Tre Bicchieri

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Milano, 25 settembre 2024 – Il mito racconta che Dioniso (Bacco per tutti) abbia creato il vino strizzando nelle mani un grappolo di uva matura endone il succo in una coppa dorata. Il primo bicchiere di vino. Un nettare degli dei che sembra avere nellail sue eden. Almeno a vedere 34 idellache hanno ottenuto i "Tre", il massimo riconoscimento assegnato dalla guida "d'Italia" del. Dal metodo classico al rosè allapremi ed è evidente che "poche regioni possono offrire interpretazioni stilistiche e territori così diversi tra loro". In termini di "Tre", i degustatori del volume hanno confermato il primato nazionale dellanel Metodo Classico, grazie a Franciacorta e Oltrepò Pavese.