Terza | tanti gol al debutto

(Di mercoledì 25 settembre 2024) È iniziata ufficialmente sul campo la stagione dicategoria 2024/2025 con otto squadre versiliesi ai nastri di partenza. In attesa del campionato (con le “nostre“ ancora divise in due gironi, fra Lucca e Massa Carrara) ecco che nel weekend passato c’è stato il primo giro d’antipasto con la Coppa provinciale. C’erano subito tre derby in programma. Ecco com’è andata. Montagna Seravezzina-Sporting Forte dei Marmi 3-1 Successo netto per i nerogialli montanari che sul campo di casa di Minazzana battono 3-1 i cugini del mare dello Sporting Forte dei Marmi. La mano del tecnico Giacomo Carella già si vede sui seravezzini, che quest’anno partono con rinnovate ambizioni. Già nel primo tempo la pratica è archiviata con un 2-0 firmato da Lari e Mataj.