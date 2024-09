Spaventoso incidente sulla statale Si ribalta con l’auto conducente in ospedale

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Dopo quelli che si sono registrati nelle ore e nei giorni scorsi, un altrosi è verificato nel Salento. Una donna si èta coned è finita in, ma è stato molto di più il forte shock dell’effettivo danno fisico e delle condizioni di salute. L’episodio si è verificato intorno alle 8.30 di questa mattina,strada101 che da Lecce conduce a Gallipoli, all’altezza dello svincolo per Lequile. Per cause ancora tutte da chiarire e ricostruire, quindi, una donna alla guida di una Citroen C3, si èta ed ha terminato la sua corsa capovolta,carreggiata., paura per una donna Sul posto dellosono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Lecce e i sanitari del 118.