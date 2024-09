Roma autobus sprofonda nella voragine e resta bloccato | terrore in strada

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Oggi pomeriggio a, intorno alle 16:30, si è verificato un incidente in Largo Pietro Tacchi Venturi, nei pressi del parco della Caffarella, dove unè finito con le ruote posteriori in unache si è improvvisamente aperta sull’asfalto. Fortunatamente, non ci sono stati feriti nell’incidente. I vigili del fuoco sono prontamente intervenuti per mettere in sicurezza l’area, che è stata interdetta al traffico per consentire la rimozione del mezzo e per eseguire i necessari lavori di riparazione della. Sul posto sono presenti anche gli agenti della Polizia Locale per gestire la viabilità e garantire la sicurezza dell’area interessata. La situazione sta creando disagi al trafficozona, in attesa del completamento delle operazioni di messa in sicurezza.