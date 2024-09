Pontida l' annuncio di Salvini a porte chiuse | per il 6 ottobre c' è un altro clamoroso colpo in canna

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Per la Lega quello che si è svolto ieri è stato un Consiglio federale in cui si sono stretti i bulloni per proseguire la mobilitazione dopo la richiesta di 6 anni per Matteonel processo Open Arms. Dopo la prima fase dello scorso weekend, si prosegue con un nuovo allestimento dei banchetti in tutta Italia anche per il prossimo. «Più di mille», fa sapere il partito in una nota. «Alla luce delle novità processuali», si annuncia ancora, verrà ristampato anche il libro “Controvento”. Altra data cerchiata di rosso è quella del 6, quando verrà convocato il tradizionale raduno sul prato e di. Confermata la presenza del primo ministro ungherese Viktor Orbán e del leader del “Partito per la Libertà” olandese Geert Wilters, così come di Andre Ventura, numero uno della formazione portoghese identitaria Chega.