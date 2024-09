Pd nervoso Poggi attacca | | Perché Ferrari non risponde?

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 25 settembre 2024) "È surreale che un assessore non replichi in aula su una delibera, tanto più che erano state poste considerazioni e domande precise oltre a essere stata presentata dal Partito Democratico una mozione di accompagnamento che poneva questioni determinanti". Il consigliere del Pd Fabiospiega le ragioni della sua astensione sulla delibera che riguarda il processo di partecipazione che l’amministrazione ha in mente in vista del nuovo avviso pubblico. Un atto politico che non è passato inosservato. "Trovo che le delibere siano utopistiche sia sulla rigenerazione che sulla partecipazione – sintetizza cosìil suo intervento in aula –. Si chiamano i cittadini a decidere degli interventi e dove farli, e solo dopo si pensa a chi potrà concretamente realizzarli.