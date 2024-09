Napoli- Mare Nostrum - i ragazzi dell' Area Penale in immersione per la tutela dell' ambiente

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 25 settembre 2024) L'iniziativa di Archeoclub D'Italia in collaborazione con la Marina Militare. Madrina Claudia Conte. Mercoledì 25 settembre i meravigliosi fondali del Golfo di, in prossimità di Castel'Ovo, ospiteranno idiper una mattinata all'insegna'amore per ile per l''inclusione e del riscatto sociale. Il progetto Bust Busters, che vede in rete il Centro di Giustizia Minorilea Campania, l'Associazione Archeoclub D'Italia e la Marina Militare, permette aidel Centro di Giustizia Minorile di acquisire competenze nella pratica subacquea per essere poi avviati nel mondo del lavoro. Isi immergono nei fondali per svolgere attività a, come la raccolta dei rifiuti e la pulizia dei fondali.