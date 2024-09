MotoGP si tornerà a gareggiare in India nel 2026 Tappa in Portogallo confermata per le prossime due stagioni

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Due importanti novità sono state annunciate in data odierna dalla: siinnel, con l’evento asiatico che avrà funzione di riserva nel 2025, mentre lainè stataper ledue. Il Gran Premio d’sarà incluso nel calendario del, dato che per alcune circostanze operative, non meglio specificate, l’evento è slittato rispetto a quanto originariamente previsto, ovvero con lo svolgimento preventivato nella prima parte del 2025. Il Gran Premio del, inoltre, è stato confermato nei calendari 2025 e, e sarà previsto sempre all’Autodromo Internazionale dell’Algarve. Non è stato rivelato, invece se la collocazione temporale dellalusitana sarà la medesima del 2024., GP Indonesia 2024: numeri, statistiche, curiosità. Oliveira e Bagnaia i due vincitori di Mandalika