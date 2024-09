Italia paese di ascensori vecchi | corso per tecnico manutentore come candidarsi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Roma, 25 settembre 2024 – L’è il secondoal mondo, dietro solo alla Cina, per numero di, con circa un milione di impianti installati di cui almeno il 50% è in funzione da più di 30 anni. È facile dunque immaginare quali siano i problemi che questo comporta,l’obsolescenza tecnologica e la necessità di interventi di riparazione e ammodernamento importanti. Per legge, la manutenzione deglideve essere affidata ad unche possieda uno specifico certificato di abilitazione alla manutenzione degli. Questo certificato è rilasciato solo dalle Prefetture in seguito all’esito favorevole di una prova d’esame teorico-pratica, che deve essere sostenuta davanti a una commissione esaminatrice.