Il Washington Post si innamora dell' amatriciana di Cacciani a Frascati ma sbaglia la ricetta

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Cipolle, aglio (tritato o intero) e una spolverata di foglie di basilico fresco tritato – quest’ultimo, però, solo facoltativo. Così, leggendo sulladei bucatini all’del ristorantedi, ci balza all’occhio qualche ingrediente sospetto. Decidiamo di fare chiarezza. Paolo, quarta generazionea famiglia di ristoratori insieme ai fratelli Leopoldo e Caterina, ammette: «Ci hanno chiamato un anno fa dale abbiamo raccontato la nostra storia». E, quando parliamo dicon cipolla, aglio e basilico, rimane sorpreso: «Mah, avranno capito male, io aglio mai usato e la cipolla nel ristorante non è consentita», e prosegue sorridendo, «Il basilico? Non va nella nostra. Magari come guarnizione finale ma non nel nostro ristorante».