Il parcheggio da raddoppiare | Cerchiamo le risorse

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Ilnella zona del cimitero verrà raddoppiato ma sui tempi di realizzazione è ancora notte fonda. Il problema della mancanza di posti in quella zona, assai frequentata da chi si reca al Liceo scientifico Donegani, al Provveditorato agli Studi, al centro prelievi o al cimitero, è arcinoto e l’amministrazione l’ha preso a cuore. In questi giorni il problema è venuto a galla perché, come ci ha segnalato un nostro lettore, "nel(di proprietà dell’Asst Valtellina Alto Lario o di Ats della Montagna) è stata instaurata tutta la strumentazione relativa alla possibilità di chiudere lo stesso con una sbarra e adibirlo, presumibilmente, solo ai dipendenti delle strutture sanitarie". Questo significa meno posti per chi frequenta la zona.