Harris avanti di 7 punti su Trump | l’ultimo sondaggio Reuters-Ipsos sulle elezioni Usa

(Di mercoledì 25 settembre 2024) New York, 25 settembre 2024 – Cresce il divario tra Kamalae Donald. Stando a un, la vicepresidente Usa e candidata democratica allepresidenziali di novembre èsull’avversario repubblicano con il 47% delle preferenze contro il 40%. Rispetto alla rilevazione dell’11 e 12 settembre, quando staccava di 5percentuali l’ex presidente,vede aumentare il suo vantaggio. Dati decisamente diversi quelli raccolti da SSRS per la CNN. In base a questo secondoè sostenuta dal 48% degli americani contro il 47%. La forbice è nettamente maggiore tra i giovani con meno di 35 anni, che sceglierebberonel 52% dei casi rispetto al 40% pro. Nel 2020, però Joe Biden aveva vinto con un margine di 21sul tycoon nello stesso segmento elettorale.