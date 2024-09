Ghost of Yotei annunciato con un Gameplay Trailer

Leggi tutta la notizia su gamerbrain

(Di mercoledì 25 settembre 2024) In occasione dello State of Play di Sony, tenutosi ieri, è statoil sequel diof Tsushima , che risponde al nome diof, proponendo non solo una nuova ambientazione, ma anche una protagonista femminile invece che maschile, con la possibilità di esplorare distese aperte a cavallo, sfruttando le risorse della natura a proprio vantaggio.of Tsushima ha finalmente il sequelofsarà ambientato nel 1603, quasi 400 anni dopo gli eventi del primo gioco. Il Giappone si trova in una nuova era, dove le nuove tecnologie hanno permesso la costruzione delle armi da fuoco, seppur primitive. Come visto anche in Rise of the Ronin, il titolo sarà moderno ma manterrà le meccaniche tipiche dell’era dei samurai, con nuove tecniche di combattimento.