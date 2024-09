Freuler lo stakanovista Italiano non rinuncia mai alla leadership di Remo E sabato c’è l’Atalanta

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Semplicemente insostituibile:è l’unico giocatore della rosa rossoblù ad aver disputato per tutte le sei gare giocate dal Bologna in questo inizio di stagione. E per intero. Sempre titolare, mai una sostituzione, non ha perso nemmeno un minuto: volente o nolente. E’ reduce da un’estate che lo ha visto protagonista agli Europei. E’ a caccia della miglior condizione.gli chiede di gestirsi e di trovarla giocando: perché il Bologna ha bisogno di lui: della sua, della capacità di guidare i compagni, della sua esperienza e della sua capacità di leggere partite e situazioni, specie in questa fase di transizione e dopo la vittoria di Monza che fa intravvedere la luce in fondo al tunnel del cambiamento.