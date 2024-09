Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Esattamente a trent’anni di distanza dalla pubblicazione di Jack Frusciante è uscito dal gruppo, Enrico Brizzi stupisce tutti facendo ciò che in passato si era sempre rifiutato di fare: scrive il seguito “della maestosa storia d’amore” tra Alex e Aidi, facendo esplodere letteralmente il mercato editoriale e, contemporaneamente, i cuori di (almeno) tre generazioni di lettori. Arriva così in libreria Due, edito da Harper Collins, a raccontarci cosa accadde durante quell’estate “dell’anno domini uno nove nove due”, quando i due furono costretti a salutarsi per l’imminente partenza di lei per gli Stati Uniti. Un po’ come se Salinger avesse ripreso il filo della storia dal punto in cui il vecchio Holden Caulfield si fosse apprestato a riscriversi a scuola una volta guarito dalla tubercolosi.