Due sottopassi vanno sott’acqua Effetto maltempo nella notte di paura

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Alcune piccole criticità o poco più. La forte ondata dicheserata di lunedì si è abbattuta su tutta la Toscana, in particolar modo sul litorale costiero livornese, per fortuna ha interessato solo in parte il Valdarno aretino dove se si escludono problemi nei principalidi Montevarchi e San Giovanni non si sono registrati grossi interventi da parte dei Vigili del Fuoco costantemente pronti per supportare la popolazione in caso di chiamate di emergenza. Nel pomeriggio di lunedì tutto sembrava filare via liscio, il codice giallo emesso dalla Regione Toscana sembrava dover passare in secondo piano ma attorno all’ora di cena, a macchia di leopardo, le piogge sono diventate sempre più copiose andando a creare alcuni disagi per chi, proprio in quel preciso istante, stava rientrando nei rispettivi domicili.