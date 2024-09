Disney+ annuncia le date delle due nuove serie Pixar

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di mercoledì 25 settembre 2024)hato leduefirmate: la prima è Dream Productions: dal mondo di Inside Out, che arriverà sulla piattaforma l’11 dicembre 2024, mentre la seconda è un prodotto originale intitolato Win or Lose che debutterà il 19 febbraio 2025. Scopriamo insieme di cosa si tratta. La trama di Dream Productions: dal mondo di Inside Out Dopo l’enorme successo mondiale di Inside Out 2, ora disponibile su, latorna a esplorare la mente di Riley con la nuovaDream Productions: dal mondo di Inside Out. Divisa in quattro episodi in arrivo l’11 dicembre, laè scritta e diretta da Mike Jones e prodotta da Jaclyn Simon. In questo nuovo progetto, si indaga sui meccanismi interni della Dream Production, uno studio cinematografico immaginario che si occupa della produzione dei sogni della protagonista.