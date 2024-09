Ultima Generazione | DDL 1660 la sicurezza di chi?

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di martedì 24 settembre 2024)sul DDL) interviene Eleonora Evi in Camera dei Deputati Roma, 24 settembre 2024 – Mentre le alluvioni colpivano di nuovo l’Emilia Romagna e le Marche, la Camera dei Deputati ha approvato il ddl, che passerà ora al vaglio del Senato. Una legge, che anziché mettere veramente il paese in, vuole tutti zitti e ubbidienti. Provate ad immaginare se fossimo tutti, ma proprio tutti, ubbidienti: non esisterebbero più né la libertà, né la democrazia. La libertà è costituita dalla possibilità di esprimere il proprio dissenso. Il ddlrappresenta una precisa volontà securitaria contraria allo spirito e alla lettera della Costituzione, che riconosce il diritto e il valore del conflitto sociale nonviolento.