Salone Nautico edizione 2024 chiude con oltre 120 mila visitatori +219%

(Di martedì 24 settembre 2024) Genova, 24 set. – (Adnkronos) – Si è chiusa con un nuovo successo la 64madelInternazionale di Genova, con 120.864registrati alle ore 14 di questa giornata di chiusura pari a un +2,19% rispetto al 2023 nonostante il meteo inclemente della giornata di ieri. L’organizzazione ricorda come l’ha visto 1.052 brand esposti, 1.030 imbarcazioni in mostra su una superficie espositiva complessiva di 220metri quadrati tra terra e acqua, con l?85% di aree all?aperto. In crescita il format delle prove in mare con 3.855 uscite, 24% in più rispetto all?precedente.100 novità con 30 première, 125 convegni e workshop, 1.154 giornalisti accreditati con un incremento del 1,58% rispetto al 2023 e 2.416 articoli pubblicati nel solo periodo della manifestazione (+5,3% sul 2023).