Kaden Braithwaite 16 anni esordisce per la prima volta nel City nel terzo turno della Coppa Carabao

(Di martedì 24 settembre 2024) 2024-09-24 19:59:42 Breaking news: Il Manchesterha confermato la formazione titolare per la sfida deldel campionato di calcio inglese contro il Watford. Ilè a caccia dell’ottavo trionfo in EFL Cup e del quinto sotto la guida di Pep Guardiola, ospitando la squadra del campionato, allenata dall’ex centrocampista del Manchester United Tom Cleverley. I padroni di casa arrivano alla partita reduci dal drammatico pareggio per 2-2 contro i rivali per il titolo dell’Arsenal domenica, mentre gli Hornets cercano di riprendersi dalla sconfitta per 4-1 a Norwich. Sebbene sia stato tenuto a riposo per la sfida di, questa è lapartita delda quando l’influente centrocampista Rodri è stato escluso per un periodo significativo dopo l’infortunio riportato contro i Gunners.