Il Forte Montecchio di Colico diventa lombardo La Regione acquisisce il complesso e punta all’Unesco

Lombardia dal Demanio pubblico dello Stato, il monumentale di Nord di. L'obiettivo principale del programma per il quale sono stati stanziati un milione e 20mila euro, è la valorizzazione del all'interno di una più ampia strategia finalizzata alla conservazione ottimale del bene e alla sua fruibilità, inserendo contestualmente il in un sistema diffuso di musei e luoghi della cultura in genere, siti di interesse storico artistico e ambientale, itinerari culturali e naturalistici, circuiti culturali e turistici sul tema della Grande guerra in Lombardia. Con la sua opera fortificata meglio conservata in Europa, rappresenta un unicum a livello mondiale per la memoria culturale e materiale della Grande guerra.