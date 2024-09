Gasparri conferma la posizione di FI | Ci auguriamo che Agnes sia designata

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 24 settembre 2024) Conto alla rovescia per le nomine Rai. I fari sono puntati sul voto del 26 alla Camera e al Senato, giorno in cui da calendario è prevista l'elezione dei quattro membri per il nuovo Cda. Il centrodestra punta al rinnovo dei vertici dell'azienda di viale Mazzini senza ulteriori slittamenti ed è pronto a cercare sponde per nominare un presidente di riferimento in Commissione vigilanza. Per la presidenza dell'azienda di viale Mazzini la coalizione punta su Simona, candidata di riferimento di Forza Italia. “La nostraè sempre la stessa: ciche Simonasia. Il presidente viene votato dopo in Vigilanza Rai, con i due terzi. Noi abbiamo aperto agli stati generali e alla riforma” della governance, “se non ci saranno i due terzi sul presidente, se non c'è un atteggiamento costruttivo, non si può pretendere di fare gli stati generali, la riforma”.