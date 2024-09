Gabbia regala un derby da milanisti a Fonseca | ora la Nazionale e il rinnovo con il Diavolo|Calciomercato

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di martedì 24 settembre 2024) 2024-09-23 19:30:00 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata da CM.com: Serviva una vittoria da Milan. Una notte da. Chi meglio dipoteva incarnare certi valori? Cresciuto a pane e Milan. Dal Vismara a Milanello, dal sogno a tinte rossonere al gol vittoria nelsotto la curva sud, feudo dei tifosi del Diavolo. Quanta strada ha fatto Matteo prima di arrivare a una gioia tanto sofferta quanto meritata. PERCORSO VINCENTE – Tutta la trafila nel settore giovanile, la trasformazione da centrocampista centrale a difensore centrale. Con Pioli in panchina,inizia in sordina: gioca poco anche se quando viene chiamato in causa il suo lo fa anche bene. Davanti a lui nelle gerarchie ha un certo Kjaer: per il danese Matteo è una sorta di fratello minore. I due parlano tanto, si raccontano tutto.