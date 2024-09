Buffoni e il suo Un giorno ti dirò tutto

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 24 settembre 2024) Dal cinema alla scrittura, al QuantoBasta arriva Lauracon il romanzo "Unti". Un libro che è anche una biografia. È quello che oggi alle 18,30 Laurapresenterà alla libreria QB in piazza Pacciardi a Grosseto, insieme a Roberta Lepri. Sarà un aperitivo con l’autrice che lavora alla Fandango dal 2005 e che coniuga pagine drammatiche e scene esilaranti, realismo e situazioni surreali. È un romanzo fatto di amore, di dolore, di memoria, di speranza, una meditazione sul fallimento e su come sopravvivergli, con o senza riscatto. Laurasi occupa di documentari e di acquisizioni di film per la distribuzione, e più recentemente di sviluppo progetti e produzione di cinema e tv. Tra le altre, ha prodotto le serie Luna Nera e Luna Park per Netflix. Tra le sue pubblicazioni, il volume monografico curato insieme a Cristina Piccino Peter Whitehead.