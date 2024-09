Volkswagen nello Xinjiang una lezione di risk management per le aziende Ue Scrive il sen Terzi

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di lunedì 23 settembre 2024) Lo scorso febbraio migliaia di Porsche, Bentley e Audi sono state sequestrate nei porti americani. Motivazione? Un fornitore del gruppoaveva trovato un componente cinese nei veicoli in piena violazione delle leggi contro il lavoro forzato. Il pezzo elettronico in questione era targato “Made in Western China”. Le autorità doganali statunitensi avevano colto il punto: le fabbriche dello. Chiamarle fabbriche, a dire la verità , è uno sfregio. L’area è ormai nota ai più per esser luogo di veri e propri campi di “rieducazione” in cui Pechino imprigiona, tortura e costringe alla schiavitù gli uiguri, minoranza etnica perseguitata dalla Cina comunista. Proprio per tale ragione gli Stati Uniti, nel 2021, hanno di fatto proibito – con il Uyghur Forced Labor Prevention Act – l’importazione di prodotti realizzati tramite lavori forzati nella regione.