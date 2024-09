Superbike | a Cremona la passione per i motori della Lombardia

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 23 settembre 2024) Si è chiuso un emozionante weekend del Mondiale, che per la prima volta ha fatto tappa sul circuito di. E sono state giornate di grande festa alCircuit per l’Acerbis Italian Round. A San Martino del Lago laper iunisce tutto il territorio: oltre alla grande cornice di pubblico annunciata sugli spalti, la pista “apre le porte” alle migliori realtà dello sport territoriale. Ecco quindi i calciatori dell’US Cremonese Luka Lochoshvili, Cristian Buonaiuto, Luca Ravanelli, ed i cestistiFerraroni Ju-Vi Basket, sfidarsi con alcuni piloti WorldSBK, Supersport e Women’s Circuit Racing (Nicolò Bulega, Axel Bassani, Andrea Iannone, Maria Herrera, Ornella Ongaro, Roby Ponziani) in alcune originali e divertenti sfide “crossover” tra le rispettive discipline e il mondo dei