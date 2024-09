Sicurezza controlli di notte avanti tutta

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 23 settembre 2024) Due patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza e visita a sorpresa dell’assessore regionale alla, Romano La Russa. Proseguono a Senago iserali e notturni da parte della polizia locale finanziati nell’ambito del progetto Smart (Servizio monitoraggio aree a rischio del territorio) di Regione Lombardia al quale il Comune ha aderito insieme a quello di Bollate. L’altra sera gli agenti hanno ricevuto la visita dell’assessore La Russa, accompagnato dall’onorevole Grazia Di Maggio e dall’assessore senaghese, Francesco Quattrociocchi. "Per promuovere lastradale da anni promuoviamo il progetto Smart con il quale la Regione finanzia gli straordinari degli agenti di polizia locale per effettuarestradali, soprattutto nelle ore serali e nei fine settimana", dichiara l’assessore regionale.