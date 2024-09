Scontro auto-scooter morto un 17enne

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di lunedì 23 settembre 2024) 12.03 Incidente stradale a Frattamaggiore,nel Napoletano. Un ragazzo di 17 anni ha perso la vita a seguito dellodello, su cui era in sella assieme a un amico 16enne, e una Jeep guidata da un altro ragazzo di 20 anni. Le cause dell'incidente sono ancora in corso di accertamento. Ilè stato trasferito in codice rosso all'ospedale di Frattamaggiore, ma è deceduto dopo il ricovero. Il 16enne è in terapia intensiva ed è in pericolo di vita. La procura di Napoli nord ha disposto il sequestro dei due mezzi.