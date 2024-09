Risultati Serie C Girone B 5ª Giornata | il Pescara spreca Milan ko a Rimini vince la Spal | CLASSIFICA

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 23 settembre 2024) Si chiude il turno anche per ilB diC e le sorprese non mancano: ilcapolista è bloccato in casa da un ottimo Perugia che rischia pochissimo e nella ripresa sfiora per quattro volte la vittoria con Cisco, Polizzi, Matos e Giunti. L’imprecisione degli attaccanti e la bravura di Plizzari inchiodano il risultato finale sullo 0-0. Cade ailFuturo ma il risultato è un po’ bugiardo: non rischiano quasi mai i rossoneri e proprio quando sembrano ormai padroni del campo una fiammata delporta in vantaggio i padroni di casa con Cernigoi. Dopo la rete subita ilFuturo si riversa ancora in avanti, sfiora il gol in un paio di circostanze, coglie una clamorosa traversa ma alla fine deve arrendersi.ilper 1-0.