Rania di Giordania giacca Fendi esclusiva da 2 400 euro e gonna seducente

(Di lunedì 23 settembre 2024)diha affascinato la platea dell’One Young World Summit di Montreal, Canada, non solo con il suo importante discorso ma anche con il suo sofisticato look, firmato, con tanto dipersonalizzata.di, il look non convenzionale Esattamente come è accaduto al Forum di Cernobbio,diha lanciato il suo messaggio di pace, utilizzando non solo le parole ma anche la sua immagine che comporta una scelta precisa nel look. La Regina, diventata nonna per la prima volta lo scorso agosto, non delude mai. Per l’appuntamento al Summit canadese ha scelto un completo elegante e moderno, senza scadere nella formalità eccessiva di un tailleur.era infatti consapevole che doveva attirare l’attenzione dei giovani e un outfit da “professoressa” non l’avrebbe certo aiutata nel realizzare il suo intento.