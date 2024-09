Lukaku torna subito al lavoro | il piano per soddisfare le richieste di Conte

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di lunedì 23 settembre 2024) Romelual: ilper entrare in forma eledi Antonio“Romelu deve ancora entrare in condizione, quella che pretendo io”. Sono state queste le parole usate da Antonionel corso del post partita di Juventus-Napoli nell’analisi della gara fatta da. Il belga è stato ingabbiato dalla morsa di Bremer e ne è uscito ampiamente sconfitto. I dati della sua partita sono abbastanza impietosi, ben lontani da quelli ai quali ci aveva abituato nelle primissime uscite con Parma e Cagliari. Niente gol e assist come all’Unipol Domus, niente impatto dominante come nella gara del Maradona. Allo Stadium è apparsa solo un’imponente controfigura del centravanti che aveva giocato poco più di 100 minuti con la maglia azzurra e che aveva portato a 6 punti preziosissimi per la classifica.