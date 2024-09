Gaza | raid di Israele su una scuola in centro Striscia 3 morti

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 23 settembre 2024) Le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno bombardato questa notte un complesso scolastico del campo profughi di Nuseirat, neldelladi. L'agenzia di stampa palestinese Wafa afferma che nelalmeno tre persone sono morte e diverse altre sono rimaste ferite, e che la'Khaled bin Al-Walid' bersagliata era stata riconvertita in unper sfollati. Da parte loro le Idf affermano che elicotteri israeliani hanno colpito terroristi di Hamas in undi comando del movimento islamista che era stato incorporato nell'ex, "utilizza per pianificare e portare a termine attacchi" contro lo Stato ebraico. Le forze armate israeliani sottolineano di aver adottato "molte misure" per mitigare i danni ai civili nell'attacco.