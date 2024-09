Dal robot ragazzino al fenomeno del ghosting | Internet Festival le sorprese dell’edizione 2024

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 23 settembre 2024) Pisa, 23 settembre– Quattro giorni per navigare nel magico mondo die poterlo scoprire a tutto tondo, perlustrando anche gli anfratti più nascosti, con un importante focus sulla generazione e sul rapporto tra generazioni con eventi dedicati a tutte le età. Si parte con iche interagiranno con il pubblico, passando per le bistecche stampate in 3D, lo shopping virtuale aiutato dall'intelligenza artificiale e i tanti talk sulla digitalizzazione e i grandi interrogativi che la tecnologia porta con sé nei vari ambiti della conoscenza: dalla filosofia alla letteratura per finire con il diritto. Appuntamento a Pisa da giovedì 10 a domenica 13 ottobre con eventi e spettacoli in dieci location diverse della città per la 14esima edizione dell'